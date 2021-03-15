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نقابة تجار الخضار والفاكهة بالمفرق توضح “الخميس” أسباب الارتفاع الجنوني للأسعار

15 - مارس - 2021
نقابة تجار الخضار والفاكهة

نقابة تجار الخضار والفاكهة

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يعقد رئيس نقابة تجار الخضار والفاكهة بالمفرق سهيل المعبي مؤتمرا صحافيا، في العاشرة من قبل ظهر يوم الخميس المقبل الواقع فيه 18 الحالي، في مقر النقابة في منطقة البربير – شارع الاوزاعي – بناية ناصر وشبيب – الطابق الاول.

وأعلن بيان للنقابة أن ” المعبي سيعرض في مؤتمره أسباب الارتفاع الجنوني لأسعار الخضار والفاكهة ومصارحة الرأي العام والمستهلكين عن الاسباب والمسببين والرؤية للحلول والمعالجات التي يجب ان تتخذ لوقف تدهور الاسعار والاجراءات المطلوبة قبل بدء حلول شهر رمضان المبارك، وذلك يوم الخميس الواقع فيه 18/3/2021، تمام الساعة العاشرة صباحا.

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