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نقابة تجار الخضر والفاكهة بالمفرق تستنكر تهريب المخدرات الى المملكة

27 - أبريل - 2021
الخضار

الخضار

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اصدرت نقابة الخضر والفاكهة بالمفرق بيانا اشارت فيه الى ان “محاولة تهريب المخدرات عبر المنتجات الزراعية التي يجري تصديرها من لبنان الى المملكة العربية السعودية هي سابقة خطيرة، وتؤثر على امن واستقرار المملكة والمجتمع السعودي واللبناني على السواء”.

اضافت: “ان نقابة تجار الخضر والفاكهة بالمفرق تستنكر اشد الاستنكار هذا العمل المدان، وتؤكد ان هذا الجرم لا يمكن ان يصدر عن مزارع لبناني، يبحث عن لقمة عيشه بعرق الجبين، وان هذا الفعل المشين مرفوض شرعا وقانونا، وقد يسبب تداعيات سلبية على الاقتصاد اللبناني، وسوف تتابع النقابة بما لها من صفة في هذا المجال مع الاجهزة الامنية والمراجع القضائية لكشف الفاعلين والمتورطين من اجل محاكمتهم امام الرأي العام اللبناني والعربي”.

    المصدر :
  • الوكالة الوطنية للإعلام

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