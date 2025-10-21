الثلاثاء 29 ربيع الثاني 1447 ﻫ - 21 أكتوبر 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

نقابة تكنولوجيا التربية تطلق برنامجاً تدريبياً لتمكين المعلمات في عصر الذكاء الاصطناعي

منذ ساعتين
نقابة تكنولوجيا التربية في لبنان

نقابة تكنولوجيا التربية في لبنان

A A A
طباعة المقال

أطلقت نقابة تكنولوجيا التربية برنامجها التدريبي المجاني بعنوان “تمكين التعلم والتعليم في عصر الذكاء الاصطناعي”، الذي تنظمه لجنة قطاع المرأة في محافظة جبل لبنان في إطار “شهر المعرفة لتمكين النساء”. يأتي هذا البرنامج برعاية رئيس النقابة، النقيب ربيع بعلبكي، الذي شدد على أهمية البرنامج وفرادته، مؤكداً أنه جمع سيدات تربويات من مختلف أنحاء لبنان بهدف دعم الممارسات التربوية وتجويدها.

وشهد البرنامج انطلاقة ناجحة من حيث المشاركة، إذ تجاوز عدد الراغبات في حضور الورش الـ15 ألف سيدة، وحقق إقبالاً قياسياً منذ اليوم الأول. تمحورت الورشة الأولى حول “أساسيات الذكاء الاصطناعي والتحولات التي يحملها لبيئة التعلم والتعليم”، في حين ركزت الورشة الثانية على “استراتيجيات وتقنيات رقمية للحصول على المحتوى وتعديله”.

وتولت غادة الصيلمي، رئيسة لجنة قطاع المرأة ومؤسسة مبادرة سما للتمكين، تقديم الورشتين، مؤكدة على ضرورة تزويد الكوادر النسائية بالمهارات الرقمية المتقدمة لمواكبة متطلبات العصر. وأوضح البيان أن الإقبال الكبير، الذي فاق 850 مشاركة في أول ورشتين، يعكس الدور الريادي للنقابة في صقل كفاءات المعلمات وتأمين أدوات العصر الرقمي الحديث.

من المقرر أن تستكمل فعاليات البرنامج في 13 ورشة تدريبية خلال شهري تشرين الأول وتشرين الثاني، لتغطية استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في تعليم اللغات، العلوم، الرياضيات، والبرمجة، على يد نخبة من المدربات الخبيرات في مجالات التدريب التربوي، التكنولوجيا، الابتكار، والريادة.

    المصدر :
  • الوكالة الوطنية للإعلام

المزيد من أخبار لبنان

آليات الدفاع المدني في موقع الصوامع في مرفأ بيروت
وزارات الاقتصاد والزراعة تكلف فريقاً مشتركاً للتحقق من جودة قمح أوكرانيا في صوامع بيروت
النائب جورج عدوان
عدوان يؤكد: الانتخابات في موعدها.. ولا مكان للمجهول حول تصويت المغتربين
معرض رشيد كرامي الدولي
معرض رشيد كرامي الدولي على طريق النهضة.. مشاريع اقتصادية وإنمائية جديدة

الأكثر قراءة

انفجار وادي زبقين يوقع ستة قتلى من الجيش اللبناني
انفجار وادي زبقين يوقع ستة قتلى من الجيش اللبناني.. وترجيحات عن استدراج لـ"فخ"
المبعوث الأميركي توم باراك
الفرصة الأخيرة لبيروت.. باراك يحذّر من "مواجهة كبرى" إذا لم يُنزع سلاح حزب الله
غارات إسرائيلية على جنوب لبنان
لبنان على فوهة البركان.. التسوية تتأرجح بين إنذار واشنطن ومعاندة المحور!