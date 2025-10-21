نقابة تكنولوجيا التربية تطلق برنامجاً تدريبياً لتمكين المعلمات في عصر الذكاء الاصطناعي

أطلقت نقابة تكنولوجيا التربية برنامجها التدريبي المجاني بعنوان “تمكين التعلم والتعليم في عصر الذكاء الاصطناعي”، الذي تنظمه لجنة قطاع المرأة في محافظة جبل لبنان في إطار “شهر المعرفة لتمكين النساء”. يأتي هذا البرنامج برعاية رئيس النقابة، النقيب ربيع بعلبكي، الذي شدد على أهمية البرنامج وفرادته، مؤكداً أنه جمع سيدات تربويات من مختلف أنحاء لبنان بهدف دعم الممارسات التربوية وتجويدها.

وشهد البرنامج انطلاقة ناجحة من حيث المشاركة، إذ تجاوز عدد الراغبات في حضور الورش الـ15 ألف سيدة، وحقق إقبالاً قياسياً منذ اليوم الأول. تمحورت الورشة الأولى حول “أساسيات الذكاء الاصطناعي والتحولات التي يحملها لبيئة التعلم والتعليم”، في حين ركزت الورشة الثانية على “استراتيجيات وتقنيات رقمية للحصول على المحتوى وتعديله”.

وتولت غادة الصيلمي، رئيسة لجنة قطاع المرأة ومؤسسة مبادرة سما للتمكين، تقديم الورشتين، مؤكدة على ضرورة تزويد الكوادر النسائية بالمهارات الرقمية المتقدمة لمواكبة متطلبات العصر. وأوضح البيان أن الإقبال الكبير، الذي فاق 850 مشاركة في أول ورشتين، يعكس الدور الريادي للنقابة في صقل كفاءات المعلمات وتأمين أدوات العصر الرقمي الحديث.

من المقرر أن تستكمل فعاليات البرنامج في 13 ورشة تدريبية خلال شهري تشرين الأول وتشرين الثاني، لتغطية استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في تعليم اللغات، العلوم، الرياضيات، والبرمجة، على يد نخبة من المدربات الخبيرات في مجالات التدريب التربوي، التكنولوجيا، الابتكار، والريادة.