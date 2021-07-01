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نقابة خبراء السير: ارفعوا تعرفة الخبير

منذ 52 دقيقة
السيارات

السيارات

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أعلنت نقابة خبراء السير في لبنان ببيان، أن “النقيب فؤاد فهد زار مع وفد من أعضاء مجلس النقابة ومستشاريه، رئيس لجنة السيارات في جمعية شركات الضمان عبدو خوري، وأبلغه أن الوضع الإقتصادي الضاغط انعكس على خبراء السير فلم يعد بمقدورهم الإستمرار في تأدية رسالتهم، وبدأت تباشير ذلك بوقفة احتجاجية قام بها خبراء صيدا والجنوب وخبراء الشمال والبقاع”.

وطالب بـ”رفع البدل ليكون مئة وخمسة عشر الف ليرة من السابعة صباحا ولغاية الثامنة مساء، ومئة وخمسين الف ليرة من الثامنة مساء ولغاية السابعة من صباح اليوم التالي. وفي حال تعذر ذلك، فليفسحوا المجال للخبراء بالقبض من المتصادمين على الطريق مما يريح الشركات من تحمل اعباء بدل التقارير وذلك تحسسا من النقابة مع الشركات”.

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