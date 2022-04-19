نقابة خبراء المحاسبة تحذّر من إقرار "الكابيتال كونترول" بصيغته الحالية

أعلنت نقابة خبراء المحاسبة المجازين في لبنان في بيان، أنه “التزاما بقرار اتحاد نقابات المهن الحرة في لبنان، وبدعوة من نقيب خبراء المحاسبة المجازين سركيس صقر، حضرت إلى مركز النقابة في بيروت مجموعة كبيرة من خبراء المحاسبة، تزامنا مع اجتماع اللجان النيابية المشتركة في مجلس النواب التي تدرس مشروع قانون الكابيتل كونترول، ونفذت وقفة احتجاجية مطالبة بعدم إقرار هذا القانون بصيغته الراهنة، وتوجه النقيب سركيس صقر إلى الخبراء قائلا لا يجوز إقرار هذا القانون بصيغته الراهنة، قبل القيام بالإجراءات القانونية الآتية: الكشف عن خطة التعافي التي تظهر الخسائر الحقيقية وكيفية سدادهها، توحيد سعر الصرف، إعادة هيكلة المصارف، تحديد المسؤوليات المترتبة عن الخسائر، عدم تحميل المودعين والمواطنين القسم الأكبر من الخسائر وبالتالي فقدان الأمل بالتعافي الاقتصادي لأجيال طويلة، وتحديد المهلة الزمنية لإعادة أموال المودعين وإطلاق حرية التداول بهذه الأموال داخل البلاد وخارجها عملا بمبادئ الاقتصاد الحر”.

ورفضت “مشروع قانون الكابيتال كونترول بصيغته الحاضرة، لا سيما قبل وضع الإجراءات القانونية اللازمة لحماية أموال النقابات والصناديق التابعة لها وأموال أمانة المواطنين المودعة لدى المصارف”.

وأشارت إلى أن “نقابات المهن الحرة ستلجأ إلى مواقف تصعيدية في الأيام المقبلة في حال إقرار هذا القانون بصيغته الحالية وعدم المباشرة بإيجاد الحلول اللازمة لأموال المودعين”.