نقابة "خبراء المحاسبة" تحمل مطالبها إلى وزير العمل

أشار وفد من نقابة خبراء المحاسبة المجازين في لبنان، بعد لقائهم وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال مصطفى بيرم، إلى أنّ “اللقاء عرض لأمور تتعلق بمهنة المحاسبة، حيث طلب النقيب عفيف شرارة من بيرم أن يتمّ تنسيب أعضاء النقابة إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

كما طلب أن تقوم كلّ نقابة يتمّ تأسيسها وإنشاؤها في وزارة العمل، بقرار من الوزير، باعتماد خبير محاسبة للتدقيق في حساباتها وبياناتها المالية وإعداد موازناتها، وأن يكون لنقابة خبراء المحاسبة دور استشاري في لجنة المؤشر.

كذلك لفت البيان إلى أن “الوزير بيرم أبدى كلّ ترحيب بهذه المطالب، ودعا النقابة إلى أن تزوّده خطياً بكتابين، الأول يتضمّن مطالبة النقابة بأن يكون لها دور استشاري في لجنة المؤشر، والثاني يتضمّن طلب النقابة بأن يتمّ تنسيب خبراء المحاسبة إلى الضمان الاجتماعي. وذلك حتى تتمّ دراسة الكتابين من كلّ النواحي الإدارية والقانونية. وفي ختام اللقاء شكر الوفد بيرم على تجاوبه واهتمامه بمطالب النقابة، كما تسلّم من النقيب شرارة كتابه عن “تاريخ نقابة خبراء المحاسبة”.