نقابة صيادي الأسماك في الجنوب: لكسر الجمود والاهتمام بأوضاعنا

طالبت نقابة صيادي الأسماك في ساحل لبنان الجنوبي في بيان، “المعنيين بكسر الجمود المسيطر على حركة الصيادين لعدم توافر مادة المازوت بأسعار مدعومة وغلاء مستلزمات الحياة”.

كما أشارت إلى أن “العديد من الصيادين مهددين بترك العمل ويقومون بعرض مراكبهم للبيع لعدم قدرتهم على تشغيلها”.

النقابة طالبت “الحكومة بتحسين الوضع الصحي للصيادين والاسراع في اقرار الضمان الصحي لهم”. كذلك، طالبت “المعنيين بمطلب أساسي، وهو ضرورة الاسراع في تنظيم حركة المراكب في ميناء الناقورة، حيث يتم وضع المراكب السياحية على حساب مراكب الصيادين ولقمة عيشهم، حتى وصلت الأمور إلى عدم امكانية وضع مركب صيد جديد، فقد أصبحت الميناء مكتظة بالمراكب السياحية، ونشط مؤخرًا بعض سماسرة بيع المواقف البحرية على حساب الصيادين، لذا نطالب المعنيين بالإسراع في حل هذه المشكلة، ووعدت النقابة بمتابعة المطالب ميدانيًا مع كل معني”.