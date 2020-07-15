نقابة عاملي المستشفيات الحكومية هنأت الاسمر: بارقة أمل في بحر من التشاؤم

هنأت الهيئة التأسيسية لنقابة عاملي المستشفيات الحكومية في لبنان في بيان جميع العاملين في لبنان بـ”إعادة انتخاب بشارة الاسمر على رأس الاتحاد العمالي العام وتجديد الثقة بالنضالي الكبير الذي وقف أمام الجميع من دون كلل وملل للمطالبة بحقوق العاملين والدفاع عن مكتسبات الموظفين”.

وقالت: إن “إعادة انتخاب الدكتور بشارة الاسمر في هذه الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد، هو كالضوء في نفق مظلم وبارقة أمل في بحر من التشاؤم، وليكاد هذا الخبر الشيء الوحيد الإيجابي في هذا الوقت”.

وختمت بيانها إننا “كعاملين في المستشفيات الحكومية نعول على الدور الكبير الذي سيقوم به تجاه تحصيل حقوقنا، وبالأخص الموضوع الاهم بالنسبة لنا، وهو إعادة ضم موظفي المستشفيات الحكومية الى كنف ملاك الادارة العامة لوزارة الصحة، ونتمنى للدكتور بشارة النجاح في مهمته الصعبة للتخفيف من حدة الظروف السيئة التي يعاني منها جميع العمال والموظفين”.