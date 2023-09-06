نقابة عمال المخابز: آن الأوان لتشكيل اللجنة حماية لرغيف الخبز وحقوق العمال

دعت نقابة عمال المخابز في بيروت وجبل لبنان في بيان الى “حماية رغيف الخير وحقوق العمال، لان الرغيف المادة الاساسية والحيوية والقوت اليومي للعمال والفقراء والعاطلين عن العمل، خصوصا في هذه الأوضاع الاقتصادية الراهنة”، مشيرة الى ان “العمال هم الطرف الاساسي في انتاج مادة الخبز، وعامل الفرن يعمل في ظروف صعبة وشاقة، في درجات حرارة مرتفعة وسهر الليالي لتأمين الرغيف لكل المواطنين”.

واذ اكدت ان “الخبز حق مقدس وامانة في اعناقنا”، طالبت بـ”تشكيل لجنة لدراسة كلفة ربطة الخبز وصناعتها، من اصحاب الضمير وأهل الخبرة والكفاية، تعمل بكل موضوعية وشفافية، هي ضمانة لرغيف الخبز وحماية له والحفاظ على قطاع المخابز والافران وعمال المخابز والافران للاستمرار بديمومة العمل للطرفين، ونحن المعنيون بجودة الرغيف ونوعيته وسلامته”.

وقالت: “من حقنا الطبيعي ان نسأل عن اجور العمال، علما انه مع كل زيادة على سعر الربطة، فقرة (نظرا لزيادة او ارتفاع اجور العمال العاملين بصناعة الخبز اللبناني)، اين هي هذه الزيادات؟ وما زال اجر العامل الشهري في الدراسة ١٧٠ دولار على اساس ٨ ساعات عمل حسب مصادر اصحاب الافران واجر العامل الفعلي يفوق ٣٥٠ دولار شهريا. ومنذ ١٤ تموز عام ٢٠٢٠ ونحن نطالب بتصحيح الخلل بالدراسة”.

وتوجهت الى وزير الاقتصاد والتجارة امين سلام قائلة: “آن الأوان لتشكيل اللجنة حماية لرغيف الخبز وحقوق العمال، وبشكل واضح بعدد العمال واجورهم وانتم من رفع شعار رغيف الخبز حق مقدس لجميع المواطنين وكلنا امل وثقة بمعاليكم وبالمعنيين بتجاوبكم وتشكيل لجنة لدراسة كلفة ربطة الخبز وصناعتها واعطاء كل صاحب حق حقه”.