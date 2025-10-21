نقابة عمال كهرباء لبنان: أين أصبح تأهيل مبنى المؤسسة؟

عقدت نقابة عمال ومستخدمي مؤسسة كهرباء لبنان، اجتماعها الدوري، واصدرت بيانا، اشارت فيه الى انه “انطلاقا من خطاب القسم للعهد الجديد والبيان الوزاري للحكومة الجديدة في نهج اصلاح المؤسسات ومنها مؤسستنا التي أفنينا حياتنا في خدمتها وخدمة المواطنين والتي قدمنا فيها الغالي والنفيس وحتى الآن لم نلمس أي تغيير بل ما زلنا في تمديد لكافة الموردين تحت شعار استمرارية المرفق العام”.

أضاف: “التمديد المتكرر لمشروع مقدمي الخدمات هو الأسوأ في تاريخ المؤسسة الذي عانى منه المواطنون لا سيما في الجباية والخدمات الفنية، وتبين لنا ان مقدمي الخدمات يشاركون المؤسسة في اعداد دفاتر الشروط الجديدة وهذا ما يضرب مبدأ الشفافية والتنافسية ومبدأ المساواة وتكافؤ الفرص مما يثير الريبة ويؤكد غياب أي رؤية اصلاحية حقيقية”.

وسألت النقابة المعنيين: “أين اصبح تأهيل مبنى مؤسسة كهرباء لبنان الذي بقي مدمراً امام التأهيل الذي شمل محيطه بكامله بحيث تبقى ثقة المواطن باستمرارية عمل المؤسسة، ويشعر الموظف بالاحترام لحقوقه الوظيفية وهو يقوم بكامل واجباته في مستوعبات لا تليق به علماً أن المعنيين يواصلون تجاهل الواقع ويتركون الموظف في حالة الاهمال واللامبالاة”.

واشارت الى انه “من مبنى مدمر الى نزيف بشري تفقد فيه المؤسسة يومياً كوادرها البشرية ( ادارية – فنية ) وتبقى المراكز القيادية فارغة دون خطة تعويض بشري واضحة. علماً أن مجلس الخدمة المدنية طالب اكثر من مرة بإجراء مباراة للتوظيف بدلاً عن الذين تنتهي خدمتهم لبلوغهم السن القانونية بهدف استمرارية المرفق العام”.

وسألت: “اين معالي وزير الطاقة من سياسة تدمير المؤسسة ام انه اصبح نهجاً متبعاً!”.