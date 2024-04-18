نقابة عمال "كهرباء لبنان" تعلن الإضراب غداً

أعلن المجلس التنفيذي لنقابة عمال ومستخدمي مؤسسة كهرباء لبنان الإضراب غداً ولغاية 25 منه.

وأعلن في بيان “تأييده المطلق لما ورد في بيان اتحاد النقابات العمالية للمصالح المستقلة والمؤسسات العامة الصادر بتاريخ اليوم الخميس الواقع في 18/ نيسان /2024 المتضمن المطالب التالية:

– اقرار زيادة غلاء معيشة.

– تغطية صحية كاملة تشمل الفروقات الطبية الاستشفائية.

– اعادة القيمة الشرائية للرواتب والأجور وتصحيحها

– اعادة القيمة الشرائية لتعويضات نهاية الخدمة.

– تأمين الاعتمادات لتغطية مستحقات العاملين في المؤسسات العامة.

– رفض تعديل مرسوم الحد الأقصى للكسب الخاضع للحسومات لفرع ضمان المرض والأمومة.

لذلك دعا المجلس التنفيذي للنقابة “الزملاء والزميلات الى الالتزام بالإضراب وعدم الحضور في كافة مراكز العمل اعتباراً من تاريخ الغد الواقع في 19 نيسان ولغاية 25 نيسان /2024 ضمناً ويبقى جلساته مفتوحة بالتنسيق مع الاتحاد العمالي العام لاتخاذ الموقف المناسب .

يستثنى من الاضراب الاستثمار في معامل الانتاج والمناوبين في محطات التحويل الرئيسية ومصلحة التنسيق وكل ما يشكل خطراً على السلامة العامة بالتنسيق مع النقابة”.