الجمعة 29 جمادى الأولى 1444 ﻫ - 23 ديسمبر 2022 |
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نقابة "عمال ومستخدمي المدارس الرسمية" نوهت بقرار الحلبي رفع الاجر اليومي

منذ ساعة واحدة
المدارس

المدارس (تعبيرية)

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أشارت نقابة “عمال ومستخدمي ​المدارس الرسمية​”، الى “قرار وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الاعمال ​عباس الحلبي​، الذي قضى برفع الغبن عن العمال والمستخدمين، بإعطاء عمال الخدمة والنظافة والحراس زيادة على الأجر اليومي، بعد زيارة النقابة للوزير، بالتنسيق مع رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الاسمر، الذي شرح للمعاناة والظلم اللاحق بهذه الفئة من العمال”.

ولفتت في بيان الى ان “النقابة ستتابع مساعيها لتحضير لقاء يجمع وزراء التربية عباس الحلبي والعمل مصطفى بيرم والمدير العام لوزارة التربية والمدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محمد كركي، حتى نستكمل الخطوات الباقية”.

وأوضحت أن “أهمها تثبيت حقنا بعدد الأيام على مدار السنة على ألا تقل عن 22 يوما شهريا بعيدا عن العطل وأيام الإضراب، تثبيت حقنا بالضمان لجهة الطبابة والاستشفاء والتعويض العائلي طيلة أشهر السنة، العمل على إنهاء بدعة تجديد العقود سنويا ورفع معاناة الحراس”

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