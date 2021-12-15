نقابة عمال ومستخدمي “كهرباء لبنان” تٌعلن الإضراب اعتبارا من هذا التاريخ

دعت نقابة عمال ومستخدمي مؤسسة كهرباء لبنان الى “اعلان الاضراب وعدم الحضور في كافة المراكز التابعة للمؤسسة وعدم اجراء المناورات على الشبكة العامة التزاماً بقراراتها ثلاثة ايام اعتباراً من الخميس 16/12/2021 ولغاية 18/12/2021 ضمناً وتُبقي اجتماعاتها مفتوحة لمتابعة التطورات واتخاذ الموقف المناسب”.

وعقدت النقابة اجتماعاً اليوم ناقشت خلاله “الوضع الاقتصادي والمالي الذي يعاني منه العمال والمستخدمون من تدني رواتبهم امام الصعود المخيف للدولار بحيث اصبحت هذه الرواتب لا تكفي بدل نقل واشتراك مولّد كهربائي”، وأصدرت النقابة البيان الآتي:

تستغرب النقابة دفع مستحقات شركات مقدمي الخدمات بالدولار FRESH من قبل المؤسسة في حين يتقاضى عمالها بالعملة الوطنية لذلك تطالب النقابة باحتساب رواتب العمال والمستخدمين في المؤسسة اسوة بما يتقاضاه عمال شركات مقدمي الخدمات اي نصف الراتب على اساس منصة صيرفة ونصفه الثاني بالعملة الوطنية نتيجة تردي الوضع الإقتصادي الذي يعانيه العمال والمستخدمين والا ستجد نفسها مضطرة لاقفال المرفق العام بكافة دوائره واقسامه محملة مسؤولية ذلك لإدارة المؤسسة ومعالي وزير الوصاية.

ان ما يثير الريبة الصمت الفاضح والمريب لمعالي وزير الطاقة والمياه لعدم اكتراثه لصرخة النقابة والعمال لما آلت اليه اوضاعهم المالية واوضاع مؤسستهم وسعيه الدؤوب للتمديد وتوسيع الصلاحيات وتأمين الاموال لشركات مقدمي الخدمات .

عليه تحذر النقابة من اي تقديمات مالية او توسيع صلاحيات لشركات مقدمي الخدمات مهما كان حجمها لانها بمثابة مكافأةللفشل الذريع لهذه الشركات على مدى اكثر من عشر اعوام ( على صعيد تحسين الجباية ، تخفيض الهدر الفني ، الخدمة العامة ) بل المطلوب محاسبة هذه الشركات على هذا الاداء الفاشل الذي ادى لتفكك منشآت المؤسسة وتحويلها الى خردةوتحميلها اعباء لا قدرة لها على تحملها .

واخيراً امام هذا الواقع تدعو النقابة الى اعلان الاضراب وعدم الحضور في كافة المراكز التابعة للمؤسسة وعدم اجراء المناورات على الشبكة العامة التزاماً بقراراتها ثلاثة ايام اعتباراً من يوم الخميس الموافق 16/12/2021 ولغاية 18/12/2021 ضمناً وتُبقي اجتماعاتها مفتوحة لمتابعة التطورات واتخاذ الموقف المناسب”.