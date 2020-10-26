نقابة عمال ومستخدمي كهرباء لبنان: لاصلاح المبنى المركزي

عقدت نقابة عمال ومستخدمي مؤسسة كهرباء لبنان اجتماعها الدوري، اليوم، وعلى جدول اعمالها بند واحد، “مصير عمال ومستخدمي مؤسسة كهرباء لبنان والمبنى المركزي بعد انفجار 4/8/2020 الكارثي وما خلفه من آثار سلبية على المبنى المركزي لمؤسسة كهرباء لبنان ومستخدميها”.

وأعلنت النقابة، في بيان انها “تتوجس خيفة مما يحاك للعمال والمستخدمين ولمؤسسة كهرباء لبنان بعد مرور ما يقارب الثلاثة أشهر على الإنفجار المدمر، وتسأل لماذا ولتاريخه لم نلمس أي توجه من قبل مجلس ادارة المؤسسة ووزارة الطاقة والمياه والحكومة والدولة اللبنانية كافة أي تحرك للبدء بإعادة ترميم المبنى المركزي للمؤسسة قبل حلول فصل الشتاء ما يطرح العديد من التساؤلات لدى النقابة والعمال ومن يتحمل المسؤولية بالتأخر وهل وراء الأكمة ما وراءها؟.

بناء على ما تقدم، ان النقابة ومن خلال البيان المقتضب ولعدم إكتراث المسؤولين بمصير العمال والمستخدمين تبقي اجتماعاتها مفتوحة وتعطي المسؤولين كافة فرصة لنهاية الشهر الحالي لإتخاذ القرارات المناسبة للبدء بالإصلاحات اللازمة المتعلقة بالمبنى المركزي وفي حال لم تتلمس أي إيجابية يبنى على الشيء مقتضاه”.