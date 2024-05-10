نقابة عمّال ومستخدمي "كهرباء لبنان": السبت يوم عمل عادي

أعلنت نقابة عمّال ومستخدمي مؤسسة “كهرباء لبنان” في بيان، أن “يوم غد السبت الواقع في 11/5/2024 يوم عمل عادي”، وتوجّهت “بالشكر من جميع الزميلات والزملاء الكرام إلتزامهم الإضراب التحذيري الذي دعت إليه النقابة لثلاثة أيام والمؤتمنة على مصير عائلاتهم والحريصة على مستقبل المؤسسة”.

وأعلنت أن “يوم غد السبت الواقع في 11/5/2024 يوم عمل عادي، وستبقى النقابة اجتماعاتها مفتوحة لمواكبة التطوّرات، خصوصاً أنه غداً تاريخ 11/5/2024 بدء شركة التأمين بمهامها الطبية حيث سيكون الموظفون والعمال من دون أي تغطية صحية إذا لم تبادر الإدارة بالإجراءات اللازمة في هذا الخصوص”.