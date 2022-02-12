نقابة مالكي معامل تعبئة الغاز دانت حادثة انفجار بيك آب الغاز في الذوق

عقدت نقابة مالكي ومستثمري معامل تعبئة الغاز المنزلي في لبنان، ‏اجتماعا برئاسة النقيب انطوان يمين، تناولت فيه الحادث المؤلم الذي ‏حصل يوم أمس في منطقة الذوق، وتسبب بإنفجار حمولة بيك آب ‏غير مرخص لنقل مادة الغاز و”غير مجهز بأدنى معابير السلامة‎”. ‎

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وإذ أسفت للضرر الذي تسبب به الإنفجار، طالبت مرة اخرى ‏السلطات المختصة بـ”السهر على تطبيق القرارات الصادرة عن ‏الوزارات والإدارات المعنية والمتعلقة بالسلامة العامة لمنع سير ‏المركبات غير المرخصة لنقل هذه المادة الخطرة على الطرق ‏العامة‎”.‎

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ولفتت النقابة نظر المسؤولين الى “إزدياد عدد هذه السيارات غير ‏المرخصة وإزدياد تجوالها داخل الأحياء السكنية في هذه الاحوال ‏الصعبة”، معتبرة أن “هذه السيارات في مثابة قنابل موقوتة وقد يؤدي ‏تجوالها الى حوادث خطرة ومميتة”، وطلبت من السلطات العامة أن ‏‏”تتخذ إجراءات رادعة لوقف هذا الفلتان في هذا القطاع الحساس‎”.‎







