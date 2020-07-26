نقابة محامي بيروت تقفل دور النقابة لـ4 أيام بدءاً من الغد

نبّه أمين سر نقابة محامي بيروت سعد الدين وسيم الخطيب، في بيان، إلى خطر الإصابة بوباء كورونا “إذ أنه في الآونة الأخيرة ازداد عدد المصابين بشكل دراماتيكي وهذا الأمر يلزم ويفرض على الجميع اتخاذ أقصى التدابير الوقائية”.

ودعا زملاءه في النقابة الى “ضرورة الإلتزام بالتعاميم الصادرة عنها بهذا الخصوص لان الأمور بدأت تأخذ منحى خطيرا، الامر الذي يوجب اتخاذ تدابير إستثنائية وصارمة”.

وأعلن أن “دور النقابة ستقفل أبوابها في جميع المناطق لمدة أربعة أيام بدءا من صباح يوم غد الإثنين إلى يوم الخميس في 30 منه ضمناً، على أن يقتصر الحضور على الموظفين لإجراء المعاملات الإدارية دون استقبال أي محام أو مواطن في مراكز النقابة. ويعلق حضور الجلسات أمام المحاكم العدلية والإدارية والعسكرية والشرعية والمذهبية والروحية والمجالس واللجان طيلة الأسبوع، على أن يقتصر العمل فقط على ما جاء في بيان وزيرة العدل ورئيس مجلس القضاء الأعلى تاريخ 25/7/2020، إفساحا في المجال للمسؤولين والمعنيين للقيام بالإجراءات اللازمة والواجبة التي تضمن سلامة وحماية الجميع، من أعمال تعقيم دورية في قصور العدل والمحاكم الى تجهيزها بما تقتضيه الظروف الصحية الإستثنائية”.

وذكر بـ”وجوب الإلتزام بالتدابير الوقائية التي كانت قد أشارت إليها في تعاميمها السابقة”، لافتا الى أن “حماية أهلنا وزملائنا ومجتمعنا واجب ومسؤولية على عاتق كل واحد منا وإن أي تقصير أو أهمال سوف يعود بالضرر علينا جميعا، فلنكن على قدر المسؤولية في هذه الظروف العصيبة”.