نقابة محامي بيروت: نتابع موضوع إصابة إحدى الزميلات وسيصدر بيان رسمي حول الإجراءات المقررة

أعلن أمين سر نقابة المحامين في بيروت سعد الدين وسيم الخطيب، في بيان، أنه “على أثر إصابة إحدى الزميلات بوباء كورونا المستجد، يتابع النقيب ومجلس النقابة، منذ ليلة أمس، بالتعاون مع وزيرة العدل ورئيس مجلس القضاء الأعلى، تداعيات هذا الموضوع.

وأضاف، سيصدر بيان رسمي، بهذا الصدد، على الموقع الإلكتروني للنقابة، يوضح الإجراءات المقررة في كل المحاكم وقصور العدل ابتداء من يوم الإثنين، وآلية الفحوص التي ستجرى للمعنيين. أما لجهة ما يتم التداول به من بيان باسم نقيب المحامين ومجلس القضاء الأعلى، فهو غير صحيح وغير دقيق، واستباق للمساعي التي يقوم به النقيب”.