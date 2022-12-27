نقابة محرري الصحافة: لتحقيق سريع في الاعتداء على "الجديد"

أصدرت نقابة محرري الصحافة اللبنانية بيانًا أعلنت فيه رفضها واستنكارها التعرض لمبنى تلفزيون الجديد، وطالبت الأجهزة الأمنية المعنية التحقيق السريع في الاعتداء الذي تعرضت له المحطة، وإلقاء القبض على الفاعلين وإحالتهم على القضاء.

كما أكدت النقابة تمسكها بموقفها المبدئي باللجوء إلى القضاء لحلّ أيّ خلاف إن وجد.

هذا وكان تجمّع المواقع الإلكترونية في لبنان، قد أصدر بيانًا، لفت فيه إلى أنّ الإعتداء السافر والخطير على محطة الجديد من خلال إلقاء قنبلة على مبنى المحطة، هو اعتداء مرفوض ومستنكر ولا يجب السكوت عنه قبل محاسبة من نفّذ ومن حرّض على تنفيذه.