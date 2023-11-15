نقابة مزارعي التبغ في الشمال تنوّه بقرار "الريجي" في شراء المحاصيل

نوهت نقابة مزارعي التبغ والتنباك في الشمال بخطوة إدارة حصر التبغ في شراء محاصيل المزارعين”، وقالت في بيان: “في ظل الظروف العصيبة التي تمر بها المنطقة، وفي ظل العدوان الصهيوني الهمجي اليومي على فلسطين والجنوب، ورغم الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها لبنان والتي تنعكس سلبًا على القطاعات الزراعية والإنتاجية، وبناء لطلب النقابة بضرورة شراء محصول التبغ والتنباك مبكرًا، قامت إدارة حصر التبغ والتنباك وبقرار حكيم منها وعلى رأسها المدير العام ناصيف سقلاوي، بشراء محاصيل المزارعين ابتداء من تاريخ ۱۱/۱۰/ ۲۰۲۳ وحتى تاريخ ۲۰۲۳/۱۱/۱۰ بموجب الأسعار الجديدة التي تم التوافق عليها مع النقابات في الشمال والجنوب والبقاع”.

وتابعت: “فقد تميز هذا العام بوضع برنامج سريع للانتهاء من عملية الشراء في أسرع ما يمكن، الالتزام بالتسعيرة التي تم التوافق عليها والتي انتجت ارتياحًا عامًا وشاملًا لدى جميع المزارعين، تأمين التسهيلات الإدارية واللوجستية للمزارعين إضافة إلى تحويل ثمن محاصيل المزارعين بالدولار عبر شركة التحويل BoB”.

وختمت: “لا بد لنا إلا أن نتقدم بالشكر الجزيل والتقدير الكبير لإدارة حصر التبغ كمؤسسة منتجة وكمجلس إدارة ومديرية الشراء ومصلحة زراعة وخبراء ومراسلين، والشكر الكبير للمدير العام سقلاوي الذي كان له اليد الطولى في اتخاذ القرار الحكيم في عملية الشراء بحكمة وشجاعة”، ونطالب جميع المزارعين بـ”الاهتمام بزراعتهم والتعاون المثمر مع الإدارة وتنفيذ التوجيهات التقنية جيدًا، حفاظًا على استمرارية الإدارة ومصلحة المزارعين على حد سواء”.