نقابة مستخدمي الضمان: مستمرون بيومين في الأسبوع ونحتفظ بحق التصعيد

أوضح المجلس التنفيذي لنقابة مستخدمي الضمان الاجتماعي، في بيان ، “ان المستخدمين المدعومين من النقابة، تحملوا المسؤولية في فترة جائحة “كورونا” ولم يقفلوا الصندوق، في ظل تقاعس المسؤولين عن تأمين الحماية الوقائية لهم، فعملوا بلحمهم الحي لتأمين مصالح المضمونين وأصحاب العمل سواسية”.

واكد “ان النقابة، ومن خلفها المستخدمين، تحملت منذ بداية فترة الانهيار الاقتصادي مسؤوليتها ولم تقفل الصندوق بالرغم من الظلم والاجحاف الذي تعرضت له، وبسبب عدم القدرة الاقتصادية للمستخدم من الالتحاق بالعمل اكثر من يومين أسبوعيا، وحالياً النقابة وتحسساً منها بالمسؤولية التي لا يتحلى بها المسؤولون عن الصندوق، وضمن واجباتها وامكانياتها كونها هي ليست الإدارة لتفرض الحلول، ومع ذلك استمرت بفتح الصندوق يومين في الأسبوع لتسيير هذا المرفق لأصحاب العمل والمضمونين، ومع ذلك، لم يتجاوب مجلس الإدارة الكريم باي إيجابية تلحظ، وحتى الحد الأدنى غير متوافر”.

وإذ اشارت النقابة الى “ان ظروف العمل غير الصحية ازدادت سوءا، ان من ناحية بيئة العمل، وان من ناحية مستلزمات تسير المرفق العام كالقرطاسية : (مطبوعات، محابر وورق) وتأمين التيار الكهربائي ومادة المازوت..”، حذرت المعنيين “بعدم تحميلها مسؤولية ما آل اليه الصندوق، وانها ستبقى السد المنيع في وجه مخطط تدمير هذا المرفق الاجتماعي”.

وطلبت من المضمونين وأصحاب العمل “الوقوف الى جانبها، فدمار المؤسسة سيكون على الجميع، لذلك، ان النقابة باقية على موقفها بقرار العمل يومي الثلاثاء والأربعاء من كل أسبوع، وتحتفظ بحقها بالتصعيد عند الحاجة لحين البت بالمطالب واهمها: تأمين التغطية الاستشفائية والدوائية بقيمتها السابقة للمضمونين والمستخدمين وتصحيح الاجور اسوة بباقي المؤسسات العامة وكما المنح المدرسية”.