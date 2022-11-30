الأربعاء 6 جمادى الأولى 1444 ﻫ - 30 نوفمبر 2022 |
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نقابة مستخدمي شركة تموين المطار: لسنا هواة إضرابات لكن الجوع كافر

منذ 9 دقائق
شركة تموين المطار

شركة تموين المطار

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عقد المجلس التنفيذي لنقابة مستخدمي وعمال الشركة اللبنانية لتموين مطار بيروت الدولي، اجتماعا طارئا، “في ظل الازمة الخانقة التي تعاني منها الطبقة العاملة وخاصة بعد فرض الضرائب على الرواتب والاجور والمساعدات الاجتماعية والتي هي خارج الرواتب”، بحسب بيان للمجلس .

وطالب المجلس بـ”احتساب الضرائب على اساس ادخالها في صلب الراتب وتعويضات نهاية الخدمة”. كما وطالب “الدولة باحتساب قيمة الرواتب بالدولار كما كانت قبل الازمة”، واعلن تأييده “بيان وخطوات اتحاد النقل الجوي بكل ما يراه مناسبا من أجل حفظ حقوق عمال قطاع النقل الجوي، ونحن جزء من هذا الاتحاد”.

ودعا “الاتحاد العمالي العام لأخذ الموقف المناسب واللازم والتحرك الفوري لتحصيل الحقوق والحفاظ عليها والغاء الضرائب وخاصة التي تشمل المساعدة الاجتماعية”.

وختم: “لسنا هواة اضرابات أو احتجاجات لكن الجوع كافر”.

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