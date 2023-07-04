نقابة مستخدمي "مياه لبنان الجنوبي" تُحذّر: سنتّخذ خطوات تصعيدية

أشارت نقابة مستخدمي وعمال مؤسسة مياه لبنان الجنوبي إلى أننا “كنا ننتظر من الحكومة العتيدة تنويهًا أو تقديرًا لموظفي وعمال المؤسسات العامة، كما كنا نتوقع إنصاف هذه الفئة الكادحة من المجتمع، لكن للأسف فوجئنا بقرارت أقل ما يقال فيها أنها جائرة وتعسفية، حيث عمدت الحكومة إلى إصدار قرار ظالم بحق موظفي المؤسسات العامة، تحت مسمى عدم ازدواجية الزيادة للعاملين في القطاع العام لتحرمهم من أدنى حقوقهم بالعيش الكريم وتأمين قوت يومهم، ولا نريد أن نغوص في خصوصية المؤسسات العامة، لا سيما مؤسسات المياه التي تتمتع بالاستقلالية المالية والإدارية حيث أن رواتبها من جبايتها وليست من وزارة المالية، وأن دوام موظفيها وعمالها يختلف عن موظفي الإدارة العامة من حيث العدد ومن حيث طول الدوام ويبدو أن المعنيين لا يدرون أن مؤسسات المياه تعمل في العطل الرسمية تارة وأيام الآحاد طورًا وفي الليل والنهار في محطات الضخ، وغيرها وغيرها من الأمور الخاصة بالمؤسسات الإنتاجية”.

كما لفتت في بيان، إلى “أن نقابة مستخدمي وعمال مؤسسة مياه لبنان الجنوبي تحذر من يعنيهم الأمر أنها ستقف بقوة أمام القرار الظالم المنوي إقراره وستتخذ خطوات تصعيدية دفاعًا عن موظفيها وعمالها وتدعو المعنيين إلى التراجع عن هذا الخطأ الفادح، وإعطاء المؤسسات الدرجات التي أخذتها الإدارة العامة وإعادة النظر بكل الزيادات التي هي حلول ترقيعية عبر حل جذري بإصدار سلسلة رتب ورواتب جديدة وإدخال الزيادات في صلب الراتب والتي هي حق طبيعي للموظفين”.