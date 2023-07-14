نقابة مستوردي الأدوية: الأدوية المُستوردة موثوقة

علّقت نقابة مستوردي الأدوية وأصحاب المستودعات في لبنان في بيان، على “ما يتم تداوله في بعض وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي من أخبار مفادها أن قسما كبيرا من الأدوية الموجودة في الأسواق اللبنانية اليوم هي أدوية مزوّرة”، مؤكدة أن “الأدوية المستوردة عبر الشركات المنتسبة إليها موثوقة، وهي تحترم أعلى معايير الجودة حيث تمّ استيرادها وتخزينها وتوزيعها تبعاً للأصول والآليات المرعية الإجراء، كما أن حجم الاستيراد الى إزدياد منذ بضعة أشهر”.

وأشارت النقابة الى أنه “منذ بدء الأزمة اللبنانية وانقطاع بعض الأدوية في السوق، بدأت تتواجد في بعض المناطق أدوية مزوّرة ومهرّبة، تم إدخالها إلى لبنان بطريقة غير قانونية وغير خاضعة للرقابة، وذلك إما عبر التهريب المُنظم من خلال قنوات غير شرعية، أو عبر التهريب الشخصي من خلال حقائب السفر”.

وإذ إن النقابة “لا تنفي تواجد بعض الأدوية المزوّرة في الأسواق اللبنانية وخطورتها على السلامة العامة”، فأكدت أنها “تعمل، بالتعاون الوثيق مع وزارة الصحة العامّة ونقابة الصيادلة على استمرار تأمين أدوية ذات جودة عالية، واستيرادها إلى لبنان بطريقة قانونية ورسمية مباشرةً من المصّنعين، من أجل تلبية حاجات المرضى والمواطنين اللبنانيين”.

كما أكدت أن “استيراد الأدوية الموثوقة والصالحة للاستعمال الى إزدياد ثابت بسبب تضافر الجهود، وسيستمرّ بغية مكافحة ظاهرة الدواء غير الشرعي والمزوّر”، داعيةً المواطنين إلى “التواصل الفوريّ مع السلطات الرقابية للاستفسار عن أيّ دواء مشبوه أو موضع شكّ، لا سيّما وزارة الصحة ونقابة الصيادلة”.