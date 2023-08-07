نقابة مستوردي الادوية: انعكاسات انقطاع الدّواء أو تداعيات أي أزمة ستكون خطيرة جدّاً على المرضى

صدر عن رئيس نقابة مستوردي الأدوية وأصحاب المستودعات في لبنان البيان التالي:

بيروت، في ٧ آب ٢٠٢٣: عطفا على الاجتماع الّذي انعقد بتاريخه بين معالي وزير الصّحة العامّة د. فراس الأبيض ورئيس لجنة الصّحة النيابيّة د. بلال عبدالله، مع دولة رئيس الحكومة الأستاذ نجيب ميقاتي، يتمنّى رئيس نقابة مستوردي الأدوية وأصحاب المستودعات في لبنان جوزيف غريّب من الحكومة اللّبنانيّة ومصرف لبنان تحييد موضوع الدّواء عن التّجاذبات الحاليّة الحاصلة في موضوع تمويل الاستيراد ونفقات الدّولة.

وفي هذا الإطار، يدعو رئيس النقابة إلى تأمين العملة الصعبة المطلوبة لاستيراد الدواء عبر استعمال السّحوبات الخاصّة، خاصة بعد ان تمت الموافقة على هذا التدبير في مجلس الوزراء سابقاً، وكون المبلغ المطلوب لتأمين الدّواء ضئيل جدّاً. اضافة الى ذلك، فإنّ انعكاسات انقطاع الدّواء أو تداعيات أي أزمة دواء جديدة ستكون خطيرة جدّاً على المرضى، لا سيّما من يعاني منهم من أمراض مستعصية ومزمنة.

ختاماً، يعوّل رئيس نقابة مستوردي الأدوية وأصحاب المستودعات في لبنان جوزيف غريّب على الجهود الكبيرة المبذولة من قبل كلّ من وزير الصّحة العامة ورئيس لجنة الصّحة النيابيّة، متمنّيا من جميع المعنيّين التّعاون لإيجاد حلّ لهذه الأزمة ولتفادي، لا سمح الله، أي انقطاع في الدّواء أو أزمة دواء جديدة.