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نقابة معقبي المعاملات في مصلحة تسجيل السيارات تُعلن موعد انتخاباتها

منذ ساعة واحدة
مصلحة تسجيل السيارات

مصلحة تسجيل السيارات

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دعا المجلس التنفيذي لنقابة معقبي المعاملات في مصلحة تسجيل السيارات والآليات، في بيان، “جميع الأعضاء المنتسبين للنقابة والذين سددوا اشتراكاتهم إلى حضور الجمعية العمومية التي ستعقد في تمام الساعة العاشرة قبل الظهر ولغاية الساعة الثالثة عشرة ظهرًا من يوم الجمعة الواقع فـي الأول من كانون الأول المقبل، لانتخاب مجلس تنفيذي جديد للنقابة (اثني عشر عضوًا) فـي مقر النقابة تجاه مبنى مصلحة تسجيل السيارات والآليات بناية عازار أخوان الطابق الأول الدكوانة.

تقدم طلبات الترشيح مرفقة بالسجل العدلي (لا يعود تاريخه لأكثر من شهر) إلى أمانة السر في مكتب النقابة الموقت، وآخر موعد لقبول طلبات الترشيح الساعة العاشرة قبل الظهر من يوم الثلاثاء الواقع في 28 تشرين الثاني الحالي، ولا يحق الاشتراك في الانتخاب والترشيح إلا للأعضاء الذين سددوا اشتراكاتهم في المهل المحددة في هذه الدعوة، تسدد الاشتراكات في مركز النقابة الموقت (مكتب رئيس النقابة – الدكوانة – تجاه مبنى مصلحة تسجيل السيارات والآليات) يومياً ابتداءً من الساعة التاسعة صباحًا ولغاية الأولى من بعد الظهر، باستثناء يومي الجمعة والسبت.

آخر مهلة لتسديد الاشتراكات نهار الثلاثاء في 28 تشرين الثاني الحالي الساعة العاشرة قبل الظهر. وفي حال عدم اكتمال النصاب في الوقت المحدد تعقد الجمعية العمومية جلستها الثانية في نفس المكان والوقت بتاريخ 8/12/2023 ويكون الاجتماع الثاني قانونيًا بمن حضر من الأعضاء.

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