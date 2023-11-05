نقابة معلّمي المدارس الخاصة أرجأت انتخابات مجالس الفروع

نظّمت نقابة المعلّمين في المدارس الخاصة الدورة الأولى من انتخابات مجالس الفروع في بيروت وجبل لبنان، في ثانوية علي بن أبي طالب في الأشرفية كمركز اقتراع في بيروت، ومدرسة الرسل جونية والمعهد الأنطوني الحدت بعبدا كمركزي اقتراع في جبل لبنان.

وبعد عدم اكتمال النصاب، وتنظيم محضر بذلك وفق الأصول، أعلنت النقابة تأجيل الانتخابات إلى دورة ثانية تُقام الأحد المقبل بتاريخ ١٢ تشرين الثاني بمَن حضر، في المراكز المذكورة. وجدّدت النقابة دعوة الزملاء المعلمين إلى المشاركة في هذه الانتخابات وممارسة حقهم في اختيار ممثليهم في فرعي بيروت وجبل لبنان.

وذكّرت بأن الأعضاء المرشحين في زحلة وبعلبك والشمال وصيدا والنبطية قد فازوا بالتزكية.