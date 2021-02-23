نقابة مكاتب السوق تمهل المعنيين 24 ساعة للتراجع عن هذا التعميم

عقدت نقابة مكاتب السوق اجتماعا لها بشكل طارئ وعاجل، وذلك مناقشة للتعميم الصادر عن مدير عام هيئة ادارة السير المهندس هدى سلوم والحامل للرقم 1/2021 تاريخ 16/2/2021 الذي حدد تاريخ 22/3/2021 بالسماح لمكاتب السوق وتعقيب معاملات تسجيل السيارات العمل في اقسام ومراكز مصلحة تسجيل السيارات لدى جميع المحافظات.

وبعد التداول في التعميم وتحليل مضمونه الذي نشر عبر مواقع التواصل صدر بيان عن رئيس نقابة مكاتب السوق حسين توفيق غندور جاء فيه : “تبين لدى الاطلاع على مضمون التعميم انه صدر بناء على اقتراح رئيس مصلحة تسجيل السبارات الذي بدوره نسبه الى امين عام مجلس الوزراء اي انفاذا لقرارات الاقفال من جائحة كورونا، وعليه تم الاتصال بعدة مراجع رسمية وحكومية واستشارات قانونية ادارية ابدت رأيها صراحة مخالفة التعميم الذي صدر في عدة نصوص قانونية ودستورية وليست هي المرة الاولى التي اقدمت عليها هيئة ادارة السير على مخالفة الانظمة والقوانين التي اصابت قطاع مكاتب السوق وتعليم قيادة السيارات من ناحية انسانية اقتصادية اجتماعية وصحية في ديمومة عمل هذه المكاتب اضافة الى الخسائر المادية والمالية في ظل ارتفاع الاسعار المرتبط بسعر الصرف والتي ينطبق مفهوم الكارثة الاجتماعية، مما يستدعي الرجوع الفوري عن هذا التعميم المخالف للقانون، واننا ندعو مكاتب السوق في لبنان كافة الى التجهيز والاستنفار من اجل البدء تجهيز خطوات تصعيدية في حال امتنعت هيئة ادارة السير ومعها وزارة الداخلية عن هذا التعميم الظالم في حق عمل مكاتب السوق وعليه نعطي مهلة الى المعنيين اقصاها 24 ساعة للتراجع عن هذا التعميم والا سوف نضطر الى المبادرة قيام اجراءات قانونية وقضائية واعتراضية ضمن حرية الرأي والتعبير الذي كفلها الدستور اللبناني”.