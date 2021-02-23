الأحد 27 ذو القعدة 1443 ﻫ - 26 يونيو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

نقابة مكاتب السوق تمهل المعنيين 24 ساعة للتراجع عن هذا التعميم

23 - فبراير - 2021
نقابة مكاتب السوق

نقابة مكاتب السوق

A A A
طباعة المقال

عقدت نقابة مكاتب السوق اجتماعا لها بشكل طارئ وعاجل، وذلك مناقشة للتعميم الصادر عن مدير عام هيئة ادارة السير المهندس هدى سلوم والحامل للرقم 1/2021 تاريخ 16/2/2021 الذي حدد تاريخ 22/3/2021 بالسماح لمكاتب السوق وتعقيب معاملات تسجيل السيارات العمل في اقسام ومراكز مصلحة تسجيل السيارات لدى جميع المحافظات.

وبعد التداول في التعميم وتحليل مضمونه الذي نشر عبر مواقع التواصل صدر بيان عن رئيس نقابة مكاتب السوق حسين توفيق غندور جاء فيه : “تبين لدى الاطلاع على مضمون التعميم انه صدر بناء على اقتراح رئيس مصلحة تسجيل السبارات الذي بدوره نسبه الى امين عام مجلس الوزراء اي انفاذا لقرارات الاقفال من جائحة كورونا، وعليه تم الاتصال بعدة مراجع رسمية وحكومية واستشارات قانونية ادارية ابدت رأيها صراحة مخالفة التعميم الذي صدر في عدة نصوص قانونية ودستورية وليست هي المرة الاولى التي اقدمت عليها هيئة ادارة السير على مخالفة الانظمة والقوانين التي اصابت قطاع مكاتب السوق وتعليم قيادة السيارات من ناحية انسانية اقتصادية اجتماعية وصحية في ديمومة عمل هذه المكاتب اضافة الى الخسائر المادية والمالية في ظل ارتفاع الاسعار المرتبط بسعر الصرف والتي ينطبق مفهوم الكارثة الاجتماعية، مما يستدعي الرجوع الفوري عن هذا التعميم المخالف للقانون، واننا ندعو مكاتب السوق في لبنان كافة الى التجهيز والاستنفار من اجل البدء تجهيز خطوات تصعيدية في حال امتنعت هيئة ادارة السير ومعها وزارة الداخلية عن هذا التعميم الظالم في حق عمل مكاتب السوق وعليه نعطي مهلة الى المعنيين اقصاها 24 ساعة للتراجع عن هذا التعميم والا سوف نضطر الى المبادرة قيام اجراءات قانونية وقضائية واعتراضية ضمن حرية الرأي والتعبير الذي كفلها الدستور اللبناني”.

    المزيد من أخبار لبنان

    المديرية العامة لقوى الامن الداخلي
    في اليوم العالمي لمكافحة المخدرات.. الامن الداخلي: بتفرق ع زيح
    الرئيس نجيب ميقاتي
    ميقاتي بحث مع وفد تركي التعاون الصحي بين البلدين
    سيارات إسعاف تابعة للصليب الأحمر في طرابلس
    بالصور والفيديو: كارثة في طرابلس.. جرحى بانهيار مبنى في القبة

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    ثعبان
    العثور على ثعبان مخيف على شاطئ البحر في ولاية فلوريدا
    رئيس بنك الموارد اللبناني مروان خير الدين
    رئيس بنك الموارد ينتقد جمعية المصارف.. "لحم أكتافها" من أموال المودعين!
    افادات استثنائية لهذه الفئة من الطلاب
    غيابٌ للمراقبين ولا كهرباء.. كيف تبدو أجواء الامتحانات في يومها الأول؟