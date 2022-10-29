نقابة مكاتب السوق: للتحقيق مع الشركة المشغلة للخدمات

دعا رئيس نقابة مكاتب السوق حسين توفيق غندور “الجهات القضائية والأمنية الى التوسع في التحقيق مع الشركة المشغلة، بعد ثبوت ‏الجرم المعلوماتي الالكتروني في إعداد لوائح وإصدار رخص سوق عبرها، وبالتالي يجب اخراجها فورا من كل الاقسام والفروع ‏والادارة المركزية‎”.‎

وقال في بيان: “نتيجة المتابعة والبحث والتدقيق في رخص سوق من دون امتحان، نسأل الجهات الامنية والقضائية بعد ورود شكاوى ‏عن قيام الشركة المشغلة للخدمات باستعمال كل منشآت هيئة ادارة السير بشكل مخالف للانظمة والقوانين بما فيها هدر المال العام ‏واستعمال مادة المازوت طوال فترة سبع سنوات والتسبب بعجز، مما ادى الى جمع اموال من جهات خاصة تعمل على تسيير عمل ‏الادارة دون ايصالات مالية تصدر عن هيئة ادارة السير من اجل حماية نفسها عن المحاسبة العمومية‎”.‎

وتحدث عن “ملفات قضائية لدى محكمة شورى الدولة في الملف الرقم (22150 ) الذي يثبت مخالفات هيئة ادارة السير والشركة ‏المشغلة للخدمات، وكل هذا موثق بشكل خطي بما فيه ملف استمارة التعليم وانزلاق اللجنة الوطنية إلى إرسالها وثائق خطية، مما ‏يثبت وجود نزاع قضائي يفترض البحث والنظر به من اجل فصل السلطات وتحديد الجهات، مع العلم ان روائح الفساد بلغت حدودها ‏القصوى”. وحذر من “التلاعب والبحث بمطالب محقة لنا من اية جهة تدعي التمثيل”.‏