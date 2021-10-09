نقابة موزعي قوارير الغاز: لإصدار جدول تركيب للسعر مرتين أسبوعياً

أعلنت نقابة موزعي قوارير الغاز بالجملة والمفرق ومستلزماتها في لبنان، في بيان، أنها “فوجئت بتوقف شركات التعبئة عن تزويد ‏المواطنين والوكلاء بمادة الغاز، بسبب ارتفاع سعر صرف الدولار من 17000 الى 19500‏‎”.‎

وأوضح النقيب عبد الهادي كمال العبيدي أنه “بالرغم من تحرير سعر الصرف ورفع الدعم، لا يمكن الطلب من المواطن والوكيل ‏بتسديد ثمن الغاز بالدولار الاميركي وإضافة أعباء إضافية على كاهل المواطن، كون هذه المادة سيادية وأساسية، وهي سلعة غير ‏كمالية، ولأن دخل المواطن والوكيل ليس بالدولار ولا يتقاضى الدولار، ومن الاساس لا يتم استيفاء المبلغ بالدولار، فمن أين يستطيع ‏تأمين الدولار ليشتري سلعة أساسية تتعلق بقوته وقوت عائلته‎”.‎

وتساءل: “هل مادة البنزين والمازوت هي غير مادة الغاز، وهذه المشكلة قائمة على الشركات المستوردة للنفط، فيتوجب عليهم مع ‏المعنيين تأمين الاعتمادات بالعملة الاجنبية فقط كما كان سابقا، خصوصا أنها تملك حسابات وتتعامل مع مصارف محلية وأجنبية، وإن ‏النقابة هي وسيط بين الشركات والمواطن‎”.‎

وحذر العبيدي من أن “تداعيات حجب مادة الغاز له تأثير مباشر على دورة الأقتصاد، وإن عدم الأسراع بإيجاد حل يعتبر تقصيرا ‏وتدخلا ضمن مخطط رفع سعر الدولار وضرب الاقتصاد الوطني وإيجاد أزمة جديدة وطوابير ذل‎”.‎

وختم: “إن هذه الأشكالية القائمة لها تداعيات مباشرة قد تجبر المواطن والوكيل على حد سواء، النزول إلى الشارع، وإن الحل السريع ‏المعول على وزارة الطاقة بعد أن قدمنا كنقابة حلولا عدة تحافظ على حق المواطن والوكيل وشركات التعبئة والإسراع بحل هذه ‏الاشكالية بإيجاد سعر موحد من الوزارة يلزم الجميع ويأخذ في الاعتبار ويدخل حيز التنفيذ بمؤازرة وزارة الاقتصاد، لاصدار جدول ‏تركيب للسعر مرتين أسبوعيا‎ “.‎