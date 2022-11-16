نقابة موظفي ألفا وتاتش: لاستكمال تحصيل الحقوق وتصحيح الرواتب

هنأ مجلس نقابة موظفي ومستخدمي الشركات المشغلة للقطاع الخليوي في لبنان في بيان، موظفي شركتي الخليوي “تاتش” و”ألفا”، بانجاز “الخطة التي وضعتها وزارة الاتصالات والشركتين لرفع اداء شبكة الخليوي والخدمات المرتبطة المواكبة لها ضمن المواعيد المحددة”.

وأكدت النقابة أن “هذا الواقع يثبت مجددًا انّ الموظّفين هم الأساس والعمود الفقريّ لتطوّر القطاع”، مشيرة الى أن “الإنجاز يثبت أنهم على قدر التّحدّيات رغم كل الصعوبات والمشاكل المالية والاقتصادية”.

ولفتت الى أنها “في سياق متابعتها تنفيذ الاتفاق مع إدارة كل من شركتي الخليوي بإشراف وزارة الإتصالات، اجتمعت بإدارة شركة تاتش لاستكمال تحصيل الموظفين حقوقهم ولا سيما الالتزامات والتعهدات بدفع المستحقات المتراكمة وتصحيح الخلل في الرواتب والاجور وكل بنود عقد العمل الجماعي”، موضحة ان “النقاش سيستكمل قريبا مع إدارة شركة ألفا”.