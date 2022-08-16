الثلاثاء 18 محرم 1444 ﻫ - 16 أغسطس 2022 |
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نقابة موظفي أوجيرو دعت الى إجراء انتخابات عامة للمجلس التنفيذي

منذ 4 دقائق
أوجيرو

أوجيرو

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دعت نقابة موظفي وعمال المواصلات السلكية واللاسلكية الدولية في لبنان “أوجيرو” في بيان، الى “اجراء انتخابات عامة للمجلس التنفيذي، تقرر اجراؤها الخميس في 25/8/2022 من الساعة الثامنة صباحاً ولغاية الثانية من بعد الظهر في المراكز: بئر حسن – طرابلس المينا – الزوق – الكرك – صيدا، واذا لم يكتمل النصاب القانوني تؤجل الانتخابات ليوم الخميس في 1/9/2022 بمن حضر”.

كما ودعت النقابة “الراغبين بالترشح للانتخابات الى تقديم طلباتهم حتى تاريخ الاثنين في 22/8/2022 الساعة الواحدة ظهرا حسب الاصول المتبعة.

وتستقبل امانة السر طلبات الترشيح طيلة ايام العمل من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الثانية من بعد الظهر في مكتب امين سر النقابة في بئر حسن”.

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