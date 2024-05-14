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نقابة نحالي الجنوب نعت أحد أعضائها شهيداً

منذ 3 دقائق
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نعت نقابة نحالي الجنوب أحد أعضائها حسين عباس عيسى “غريب” الذي ارتقى شهيدا اثناء التوجه الى عمله على يد العدو الصهيوني، وقالت في بيان: “سيبقى نجيع النحالين يطرّز وجه الأرض بخلايا النحل بربيع جنوبنا الغالي يربو ويسمو ورودا على شفاه الشفق تتهادى فوق إيقاعات الزمن، تنشر تلك الخلايا فوق التلال والهضاب والوديان وتصيغ شهداً لنا من أكاليل الزهر المندّى بسماحة الفجر”.

وتقدمت العزاء من “ذوي النحال الشهيد عيسى مواليد عام 1968 من بلدة ميس الجبل.

واذ استنكرت التعرض للنحالين الكادحين، اكدت “الصمود والثبات في تراب هذه الارض التي جبلت بدماء الشهداء”.

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