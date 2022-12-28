نقابتا أصحاب محطات المحروقات وموزعي المحروقات: على ميقاتي وفياض التدخل فوراً

صدر عن نقابتي أصحاب محطات المحروقات في لبنان وموزعي المحروقات في لبنان بيان قال فيه: “إن جدول أسعار المحروقات الصادر عن المديرية العامة للنفط اليوم، لحظ سعر صرف الدولار على سعر صيرفة من دون وجود آلية لحصول أصحاب المحطات والموزعين على دولار صيرفة، وهذا أدى إلى خلل في السوق، مما اضطر أصحاب المحطات بمعظمهم إلى الإقفال القسري، الأمر الذي أدى إلى تزاحم على المحطات الباقية”.

وأشار البيان إلى أن “احتساب الجدول على أساس ٣٨٠٠٠ ليرة لبنانية، علما أن سعر السوق السوداء يتراوح بين ٤٤٠٠٠ و ٤٥٠٠٠ ليرة لبنانية وعدم تأمين دولار صيرفة للقطاع، أديا إلى ما شهدناه اليوم وسيمتد اذا ما لم تتم معالجة الأمر سريعا”.

وطالب “الرئيس نجيب ميقاتي ووزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور وليد فياض بالتدخل فوراً لمعالجة هذا الخلل”.