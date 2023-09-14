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نقاش حول "الودائع".. ماذا كشف كنعان عن الاجتماع مع صندوق النقد؟

منذ 6 دقائق
النائب ابراهيم كنعان

النائب ابراهيم كنعان

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أشار رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان، إلى أنّ الاجتماع مع صندوق النقد كان بمثابة نقاش صريح وتحديدًا في ملف الودائع، فهل يمكن تجاوز مئة مليار دولار من الودائع؟

ودعا كنعان في حديث إلى “النهار” إلى “استكمال تنفيذ الاتفاق مع صندوق النقد بالتدقيق في موازنات وموجودات المصارف وعدم تهرّب الحكومة والمصارف من مسؤولياتهما تجاه المودعين”.

وقال كنعان: “إن الاجتماع كان جيدًا وبنّاء بخلاف بعض التسريبات الإعلامية المعروفة المصدر والتي تهوّل على اللبنانيين وعلينا كلما طرحنا قضية الودائع والمحاسبة من ضمن الاتفاق مع صندوق النقد، وعلى هذا الأساس ستكون المتابعة في موضوع التشريعات”.

وكان كنعان شدد على أنّه “يجب وضع حلول لمسألة الودائع وعملية بيع المواقف للمجتمع الدولي لكسب رضاه ليست عملنا، ولرئيس حكومة تصريف الأعمال نقول إنّ قانون إعادة هيكلة المصارف لم يصل إلى مجلس النواب ويناقش بين الحكومة وصندوق النقد”.

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