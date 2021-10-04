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نقاش في السراي الحكومي حول تعديل بدل النقل اليومي للموظفين

4 - أكتوبر - 2021
السراي الحكومي

السراي الحكومي

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انتهى اجتماع لجنة معالجة تداعيات الأزمة المالية على سير المرفق العام المنعقدة في السراي الحكومي برئاسة الرئيس نجيب ميقاتي.

وأفادت معلومات قناة “الجديد” أن الإجتماع الوزاري تضمن نقاشاً حول تعديل بدل النقل اليومي للموظفين وحول منح سلف إضافية على الرواتب بقيمة نصف شهر لمدة مؤقتة.

وأضافت معلومات “تلفزيون لبنان” أن تم النقاش حول تعديل بدل النقل للقطاع العام ورفعه إلى اكثر من 24 الف ليرة.

وقالت وزيرة الدولة لشؤون التنمية الادارية نجلا رياشي بعد انتهاء الاجتماع: “رئيس الحكومة طلب من وزير المال تقديم اقتراحات بشأن زيادة بدل النقل اليومي ومساعدة اجتماعية مؤقتة وإعداد مشروع قانون لتغطية مصاريف تأمين سير عمل المؤسسات.

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