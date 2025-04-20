نقل أسلحة وأموالاً من إيران.. من هو المستهدف في الغارة الاسرائيلية على كوثرية السياد؟

أعلن الجيش الإسرائيلي اغتيال حسين علي نصر، والذي شغل منصب نائب قائد الوحدة 4400 في “حزب الله”، وذلك في استهداف سيارة على طريق عام كوثرية السياد- الشرقية، جنوب لبنان.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، أنّه “في إطار منصبه، عمل نصر على تهريب وسائل قتالية وأموال إلى داخل لبنان لإعمار قدرات حزب الله العسكرية”، مشيراً إلى أنّه “نقل مع جهات إيرانية وسائل قتالية وأموال إلى لبنان أيضاً عن طريق مطار بيروت الدولي”.

أضاف أدرعي: “لقد ارتبط نصر بعلاقات مع عمال في المطار يعملون في الخفي لصالح حزب الله ويساعدون في عمليات التهريب، كما أشرف على صفقات لبيع وسائل قتالية من مهرّبي سلاح على الحدود السورية اللبنانية. كما تورط في ادارة عمليات التسلح لحزب الله بشكل أوسع”.

وتابع أدرعي قائلاً: “خلال حرب السيوف الحديدية، وفي إطار عملية سهام الشمال، شنّ سلاح الجو سلسلة غارات وعمليات استهداف عديدة مستهدفاً أنشطة الوحدة 4400 ومحاور نقل الوسائل القتالية إلى حزب الله، حيث شملت هذه الأنشطة استهداف والقضاء على قائد الوحدة المدعو محمد جعفر قصير ونائبه علي حسن غريب”.

#عاجل 🔸 هاجم جيش الدفاع في وقت سابق اليوم في منطقة جنوب لبنان وقضى على الإرهابي المدعو حسين علي نصر والذي شغل منصب نائب قائد الوحدة 4400 في حزب الله الارهابي. 🔸في اطار منصبه عمل نصر على تهريب وسائل قتالية وأموال إلى داخل لبنان لاعمار قدرات حزب الله العسكرية. في اطار ذلك دفع مع… — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) April 20, 2025

وفي وقت سابق قال مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة، في بيان، إن “غارة شنها العدو الإسرائيلي على سيارة في بلدة كوثرية السياد، أدت في حصيلة أولية إلى سقوط قتيل”.

ووفق الوكالة الوطنية، فقد “استهدفت مسيرة للعدو الإسرائيلي سيارة على طريق كوثرية السياد الشرقية، وتوجهت إلى المكان سيارات الإسعاف، ولوحظ تحليق كثيف للطيران الحربي والمسيرات الإسرائيلية في المنطقة”.

اتفاق وقف النار

ورغم سريان اتفاق لوقف إطلاق النار بين الحزب وإسرائيل تم التوصل إليه بوساطة أميركية عقب مواجهة لأكثر من عام، لا تزال إسرائيل تشن غارات على مناطق لبنانية خصوصاً في جنوب البلاد وشرقه، وهي تؤكد أنها لن تسمح للحزب بالعمل على ترميم قدراته بعد الحرب.

علماً أن الاتفاق كان نص على وقف الأعمال العدائية بين الطرفين، وانسحاب الجيش الإسرائيلي من الجنوب بشكل تام، فضلا عن انسحاب حزب الله من المنطقة الواقعة جنوب نهر الليطاني وتفكيك بناه العسكرية فيها، مقابل تعزيز الجيش وقوة الأمم المتحدة المؤقتة (يونيفيل) انتشارها قرب الحدود مع إسرائيل.

إلا أن إسرائيل لم تنسحب بعد من 5 نقاط استراتيجية في الجنوب، تشرف على جانبي الحدود، ملوحة بالبقاء إلى أجل غير مسمى.