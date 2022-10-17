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نقل أكثر من 10 أشخاص في زحلة إلى المستشفى بسبب تسمّم غذائي

منذ 11 دقيقة
آخر تحديث: 17 - أكتوبر - 2022 12:08 مساءً
زحلة

زحلة

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نُقل إلى مستشفى رياق كل من م.خ.ج وزوجته وأطفاله الثلاثة، بعد تعرضهم للتسمم بسبب تناول فروج لدى أحد المطاعم.

كما أُدخل إلى مستشفى تعنايل العام كل من ع.ا.ش وابنته، وأ ط، وق.ط، وم.م.س أيضا لتناولهم وجبة فروج من المطعم نفسه.

في السياق، أفادت “الوكالة الوطنية للاعلام” في زحلة، أنه متابعةً لحالات التسمم التي أصيب بها أكثر من 10 أشخاص اثر تناولهم الفروج من احد المطاعم في قضاء زحلة، توجه طبيب القضاء في مصلحة الصحة في البقاع ومن الترصد الوبائي، يرافقهما طبيب من مصلحة الابحاث العلمية الزراعية التابعة لوزارة الزراعة لإجراء فحص ميداني ولأخذ العينات والتأكد من الشروط الصحية في المطعم لتحديد سبب التسمم، وتحت إشراف رئيسة مصلحة الصحة في البقاع الدكتورة “لارا البرّاك”.

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