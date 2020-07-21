رغم علمه بالإصابة أصرَّ على الاختلاط… إقفال المؤسسات في الهرمل وعزل حيّ

نقل الصليب الأحمر اللبناني المواطن ر.ع.ص من منطقة الهرمل إلى مستشفى رفيق الحريري الحكومي الجامعي وهو مصاب بكورونا.

وقد تم نقل المخالطين للمصاب إلى مستشفى البتول في الهرمل لأخذ عينات لإجراء الفحص اللازم.

يذكر ان المصاب حضر إلى الهرمل مع علمه بالإصابة وطلب إليه الحجر، لكنه لم يتجاوب واختلط مع مجموعة من الجيران والأقارب.

وفي هذا الاطار، عقدت خلية أزمة كورونا في الهرمل صباح اليوم، اجتماع عمل موسع في حضور قائمقام الهرمل طلال قطايا، رئيس اتحاد بلديات الهرمل نصري الهق، رؤساء بلديات الهرمل وقرى القضاء وفاعليات اختيارية صحية وإعلامية، وتم التوافق على إقفال جميع المؤسسات والمحال والمدارس ضمن نطاق الهرمل لمدة ثلاثة أيام، وتنفيذ حجر كامل لحي المرج الشمالي، مكان إقامة المصاب ومنع التجول فيه الا للضرورة القصوى، وتكليف شرطة البلدية والقوى الأمنية التشدد في تنفيذ القرار. وتم التأكيد على التزام ارتداء الكمامات وضرورة التباعد الاجتماعي خصوصا في الافراح والاحزان، والطلب إلى المواطنين حصر المراجعات في الدوائر الرسمية بالضرورية مع التزام الوقاية، كذلك بالنسبة للموظفين والعاملين.

من جانبه أكد محافظ بعلبك الهرمل بشير خضر، بشأن قرار بلدية الهرمل رقم 44، القاضي بإقفال جميع المؤسسات والإدارات والمطاعم والمقاهي والمحال التجارية لمدة ثلاثة أيام ابتداء من صباح اليوم، بعد تسجيل أول حالة كورونا ضمن المقيمين في الهرمل، أن “إقفال الإدارات العامة يعود أمر البت به للوزارات المعنية وليس للبلدية”، وطلب في وثيقة الإحالة الموجهة لقائمقام الهرمل طلال قطايا “إلزام العاملين في الإدارات العامة باتخاذ الإجراءات الوقائية الكاملة حفاظاً على سلامتهم، كما الإيعاز لقوى الأمن الداخلي بمنع دخول المواطنين والمراجعين إلى السرايا أو الإدارات الأخرى خارج السرايا إلا بعد ارتداء الكمامات مع وجوب الحفاظ على مسافة التباعد الإجتماعي، وما عدا ذلك يمكن للبلدية إتخاذ الإجراءات التي تراها مناسبة للحفاظ على الصحة العامة في مدينة الهرمل”.