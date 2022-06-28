نقل 60 لبنانيا إلى اليونان بعد إنقاذهم من قارب كاد أن يغرق

أكدت مصادر لقناة “الجديد” ان السلطات اليونانية تنقل 60 لبنانياً إلى أراضيها بعد إنقاذهم من قارب كاد أن يغرق بعد توجّههم على متنه من شاطئ العبدة في عكار، ليل الخميس الماضي، إلى أوروبا أملاً باللجوء بطريقة غير شرعية وبحسب احد المغادرين الذي روى القصة كاملةً وماذا حصل معهم، وهم الآن موجودون على الأراضي اليونانية بعد ان بلغوا المياه الإقليمية الإيطالية.

ولا تزال مأساة إغراق مركب الهاربين من الجحيم اللبناني في بحر طرابلس تتصدّر المشهد الداخلي وسط دعوات لمحاسبة المسؤولين عن الذي حلّ بالمدينة بعد غرق قارب قبالة شاطئ الميناء في طرابلس منذ اكثر من شهر وعلى متنه هاربون من بلدهم المنكوب.

في 24 أبريل/ نيسان الماضي، غرق قارب يحمل 84 مهاجراً غير نظامي قبالة سواحل طرابلس، لقي 7 منهم مصرعهم في الحادث وتم إنقاذ 45 آخرين، ولا زال البحث جاريا عن المفقودين، وفق السلطات اللبنانية.

بعد خمسة أيام على حادث الغرق، أعلن الجيش اللبناني، إحباط “محاولة تهريب 85 مهاجراً غير شرعي”، في طرابلس، كبرى المدن في شمال البلاد.

دفعت الأوضاع الاقتصادية والمعيشية عددا من اللبنانيين للمجازفة في البحر لتحقيق حلم الهجرة إلى أوروبا.

وبحسب الأمم المتحدة، حاول أكثر من 1500 مهاجر مغادرة لبنان بحرا منذ عام 2020، تم اعتراض أو إعادة أكثر من 75 في المئة منهم.