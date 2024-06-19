نقولا: أيها الشعب ما زلت تنحني أمام الزعيم بئس العظمة وبئس الكرامة

قال النائب السابق نبيل نقولا في بيان: “بعد متابعتي للوثائقي “le casse du siècle” على محطة “arte” التي أعطت صورة حقيقية عن الوضع السياسي والسياسيين اللبنانيين. إنتابني القرف والإشمئزاز من هذه المنظومة المافيوية المسيطرة والقابضة على أرواح الناس. كما انتابني نوع من اليأس من هذا الشعب الخانع والخاضع لهذه الطبقة الفاسدة”.

وأضاف: “ما حدث ويحدث يوميا في لبنان لو حدث في أي بلد في العالم لوجدنا هذه الطبقة معلقة على المشانق أو في حاويات النفايات”.

وختم: “أيها الشعب الذي ضحكوا عليك واسموك عظيماً سرقوا أموالك ونهبوا جنى عمرك ونصبوا عليك، أولادهم وأولاد أولادهم، ما زلت تنحني أمام الزعيم. بئس العظمة وبئس الكرامة”.