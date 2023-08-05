نقولا نحاس: الرواتب بالليرة اللبنانية مُؤمنة لأكثر من شهر آب

قال مستشار رئيس الحكومة نقولا نحاس أن الرئيس نجيب ميقاتي أنه لم يتعهد أساساً بإرسال مشروع قانون اقتراض من دون تحضير الإطار الكامل له.

لافتاً في حديث عبر قناة الـ”MTV” إلى أن “ميقاتي تريّث عندما رأى أن التوافق الذي كان استشفه بين الكتل السياسية لم يعد قائماً علماً أن إيحاءات سابقة وصلته بألا خيار سوى الاقتراض”.

وأشار نحاس إلى أن “المأزق قائم ولا مخرج لأزمة التمويل”، وقال: “البرلمان هو المسؤول الأساسي عن قدرة الحكومة على رد أي قرض إذ أنها بحاجة الى إطار يتمثل بإقرار القوانين الإصلاحية ولو كنت مكان نواب الحاكم لفعلتُ الأمر نفسه”.

كما أوضح نحاس أنَّ الرواتب بالليرة اللبنانية مُؤمنة لأكثر من شهر آب، لأن الدولة زادت مداخيلها مع تعديل الرسوم.

مؤكداً أن استفادة الموظف من فرق السعر بين منصة صيرفة وسعر السوق لم تعُد ذات جدوى طالما أن الفارق أصبح ضئيلاً.

وأضاف: “إلى جانب الرواتب، يبقى هناك الدواء والمستلزمات الأخرى بالدولار، وعندها يمكن البحث في حقوق السحب الخاصة المتاحة أو المداخيل بالدولار التي يمكن تحصيلها”.