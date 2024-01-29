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نقولا نحاس: لا يجب العودة الى سلسلة رتب ورواتب جديدة

منذ ساعتين
نقولا نحاس

نقولا نحاس

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توقع مستشار رئيس الحكومة النائب السابق نقولا نحاس ان يصار الى توقيع الموازنة في أول جلسة لمجلس الوزراء من المرجّح ان تنعقد خلال هذا الأسبوع، وقال إنها ستحمل على جدول أعمالها موضوع رواتب موظفي القطاع العام ومن ضمنها ملف المتقاعدين.

وفي حديث الى صوت كل لبنان، أشار نحاس الى أن الدولة تقوم منذ أكثر من شهر بدراسة مسألة تعزيز القدرة الإنسانية في القطاع العام لكن ضمن إمكانيات الدولة، مؤكدا أنه لا يجب العودة الى سلسلة رتب ورواتب جديدة إنما الموازنة بين إمكانيات الدولة وواجباتها تجاه القطاع العام وهناك خيارات عدة باتت واضحة لدى مجلس الوزراء.

هذا ونوّه نحاس بإقرار الموازنة في وقتها معتبرا انها خطوة مهمّة لجهة تعزيز مقادير الدولة ومنحها القدرة للقيام بواجباتها بالحدّ الأدنى.

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