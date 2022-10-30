الأحد 5 ربيع الثاني 1444 ﻫ - 30 أكتوبر 2022 |
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نقولا نحّاس: استقالة الحكومة جاءت بحكم الدستور

منذ 10 ثواني
نقولا نحاس

نقولا نحاس

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أكّد الوزير السابق نقولا نحّاس أن “استقالة الحكومة جاءت بحكم الدستور وانتخاب برلمان جديد”، معتبراً أن “هذا الأمر لا يحتاجُ إلى مرسوم”.

وفي حديثٍ تلفزيوني، قال الوزير نحاس إن “من واجبات المجلس النيابي انتخاب رئيسٍ جديد للجمهورية”، وأضاف: “إلى حين حصول الانتخاب، فإن إدارة المرفق العام ستكون من مهام حكومة تصريف الأعمال”.

وأوضح نحّاس أن رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي أكد أنه لم يتحدّ أي أحد، مشيراً إلى أن “الحكومة لا تجتجع في حال تصريف الأعمال إلا لصرفٍ كبير”.

وختم قائلاً: “الخلاف السياسي لا يُحلّ إلا بانتخاب رئيس للجمهورية وأي جدل آخر هو باطل”.

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