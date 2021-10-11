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نقيبة الممرضات والممرضين: لتخصيص جزء من تمويل صندوق النقد للقطاع

11 - أكتوبر - 2021
آخر تحديث: 11 - أكتوبر - 2021 6:30 مساءً
نقابة الممرضات والممرضين

نقابة الممرضات والممرضين

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طالبت نقيبة الممرضات والممرضين ريما ساسين قازان وزير الصحة فراس أبيض، بزيادة أجور الممرضات والممرضين وبدل النقل، بما يتناسب مع التضخم الحاصل وإعطاء حوافز وتحسين ظروف وبيئة العمل من أجل استبقاء العاملين في المهنة والحد من الهجرة غير المسبوقة في القطاع التمريضي”.

ولفتت في بيان إلى أن “النقيبة قازان عرضت مع وزير الصحة التحديات التي تواجه مهنة التمريض وضرورة معالجتها بشكل سريع قبل فوات الأوان، واقترحت إطلاق ورشة عمل طارئة برعايته تضم أصحاب المستشفيات والجهات المعنية لمعالجة الخلل الحاصل والتفاوض والاتفاق على الحلول المطلوبة. وأبدى وزير الصحة استعداده لهذه الرعاية”.

وجددت قازان مطالبتها السابقة بـ”تخصيص جزء من التمويل الذي سيحصل عليه لبنان من صندوق النقد الدولي للقطاع الصحي، وخصوصا القطاع التمريضي كأولوية على غيره من القطاعات لأن ما نخسره في الصحة لا يمكن تعويضه ولأن حياة الناس وصحة المجتمع أولوية وطنية، ووزير الصحة أبدى كل تفهم ودعم لمهنة التمريض ووعد ببذل الجهود لتحقيق ما هو متاح في هذه المرحلة الصعبة”.

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