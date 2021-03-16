نقيب أصحاب السوبرماركت: عدد من الزملاء أغلقوا أبوابهم مرحلياً لتجنب الإفلاس

أشار ​نقيب أصحاب السوبرماركت​ ​نبيل فهد​، إلى أنهم يسعّرون “وفق لوائح أسعار الموردين، لكن في ظل غياب التسليم منذ يوم الجمعة، لأن الموردين يعانون من ضياع بتسعير البضاعة، ونحن لا نغير أسعارنا الا بعد أن تأتينا أسعار معدلة من الموردين”.

ولفت فهد، خلال حديث تلفزيوني، إلى أنه “اذا بقينا على الوتيرة نفسها، هذا يودي بنا إلى الإفلاس، لذلك قرر عدد من الزملاء تفادي هذه المشكلة، وقرروا إغلاق أبوابهم مرحلياً”. وبما يتعلق بالبضائع المدعومة، أوضح أن “هناك أصناف تأتي بكميات قليلة مثل الزيت الذي عليه طلب، في حين أن مواد أخرى كالسكر والحليب مقطوعة منذ فترة، وهناك أصناف تأتي بين فترة وأخرى مثل الحمص”.

كما أكد أن “موظفي السوبرماركت لا يمكنهم أن يعرفوا من هو الشخص الذي اشترى زيت أو سكر، ونقول له لا يحق لك ان تشتري مرة اخرى، بالتالي نحن نكون بوجه المواطن لأن هناك من يأخذ كميات كبيرة من درب غيره”.

وشدد على أنه “بسبب كل المشاكل، اعتبرنا أن الوسيلة الفضلى لتوزيع المواد الغذائية حتى إن كالن بدفع ثمنها، إلا أن التوزيع يكون عن طريق ​وزارة الشؤون الاجتماعية​ المؤهلة لوجستياً لأجل هذا الوضع”.