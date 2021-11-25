نقيب أصحاب “السوبرماركت”: لا قدرة على لجم الفوضى وارتفاع سعر الدولار!!

أكد نقيب أصحاب “السوبرماركت” نبيل فهد أنّ “تغيُّر أسعار السلع يرتبط بلوائح أسعار المورِّدين، لكن مع الارتفاع الأخير لسعر صرف الدولار، لم تستلم بعد “السوبرماركت” لوائح أسعار جديدة منهم، ونتوقّع أن نشهد تغيّراً بارتفاع الأسعار ابتداءً من الإثنين المقب

وأوضح البحصلي، لـ”النهار”، أنّ الأسعار تتغيّر عادةً بعد حوالي 4 إلى 5 أيام من إرسال المستوردين للوائح الأسعار إلى “السوبرماركت”، لكن أصبحت التقلّبات سريعة لدرجة أنّ الأسعار ترتفع في الوقت نفسه مع ارتفاع سعر الدولار، وحتى الشركات المستورِدة أصبحت أسرع في تقديم لوائح جديدة لأسعارها، لا بل هناك أحياناً لوائح شبه يومية للأسعار وفقاً لأسعار الصرف”.

ويضيف: “مع الارتفاع الحادّ يوماً بعد يوم لسعر الدولار، لم يعد ينتظر التاجر لوائح المورِّد، وبات يعدّلها تلقائياً لتغطية فارق سعر الصرف، وهذا أمر مؤسِف”.

ويرى البحصلي أنّه “لا ضبط للتفلّت الحاصل، وصحيح أنّه بدأ منذ أشهر، لكن كان هناك سلعاً لا زالت مدعومة آنذاك، أمّا الآن، فلا قدرة على لجم هذه الفوضى وارتفاع سعر الدولار، مع غياب دور الدولة”.