نقيب أصحاب السوبرماركت: نطالب القوى الأمنية بحماية المؤسسات للتمكن من تأمين المواد الغذائية

غلاء الأسعار في السوبرماركت مرتبط بارتفاع سعر الدولار
غلاء الأسعار في السوبرماركت مرتبط بارتفاع سعر الدولار

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

أكد نقيب أصحاب السوبرماركت نبيل فهد أن أبواب جميع السوبرماركات مفتوحة وهي مستمرة بتأمين المواد الغذائية للمواطنين.

 

وعن سعر صرف الدولار وانعكاسه على أسعار السلع، أوضح فهد عبر “صوت كل لبنان” أن أساس سعر البضاعة المكدسة هو الدولار وعند أي انخفاض في سعر الصرف سينعكس ذلك انخفاضا أيضا في اسعار السلع، مشيرا الى تسجيل تراجع ما بين عشرة وخمسة عشر في المئة على الأصناف المشمولة في السلة الغذائية التي أطلقها وزير الاقتصاد على أن يلامس انخفاضها حدود العشرين في المئة في المقبل من الايام.

وإذ أعرب عن خوفه مما حصل في بيروت قبل أيام، طالب القوى الأمنية بحماية المؤسسات للتمكن من تأمين المواد الغذائية.

 

 

تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار

شاهد أيضاً

اجتماع مالي وأمني في السرايا… دياب: لتوقيف كل شخص شارك باستباحة الشوارع…

الأنظار تتجّه نحو خطة خفض اسعار الدولار.. الحكومة أمام تحدّي اليوم

ارتفاع جرائم القتل في الأشهر الـ5 الأولى من عام 2020 بنسبة 82.2%

المجلس الوطني للبحوث: دعم مالي لـ29 مشروعا ومبادرات تكنولوجية لمكافحة كورونا