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نقيب الأطباء البيطريين ناشد مربي الحيوانات الأليفة بـ"عدم تركها أمام العيادات البيطرية"

منذ 22 دقيقة
آخر تحديث: 29 - أبريل - 2024 6:59 مساءً
نقيب الأطباء البيطريين الدكتور نضال حسن

نقيب الأطباء البيطريين الدكتور نضال حسن

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ناشد نقيب الأطباء البيطريين الدكتور نضال حسن في بيان، “مربي الحيوانات الاليفة رعايتها وعدم تركها أمام العيادات البيطرية، وذلك بعد تلقيه العديد من الشكاوى من الأطباء، عن أقدام العديد من مربي هذه الحيوانات على تركها امام عياداتهم بهدف رعايتها من قبلهم”.

وأضاف: “إن هذا العمل يشكل تعرضا وضررا وخسائر للأطباء والمراكز والعيادات بحيث يضع الطبيب أمام معادلة، إما الاهتمام بها أو تركها لمصيرها البائس، وأن دور الطبيب هو في معالجة هذه الحيوانات بناء لطلب أصحابها وعلى نفقتهم، وما هو حاصل اليوم، يهدد الصحة والسلامة العامة للخطر، ويقتضي من المراجع الرسمية والخاصة المعنية، التصدي لهذه الظاهرة عبر الجمعيات المعنية المحلية والدولية العاملة، كما يقع ضمن نطاق مسؤولية السلطات المحلية أيضا”.

وأهاب بـ”السلطات الرسمية والجمعيات المحلية والدولية المعنية القيام بواجبها بالسرعة القصوى والتصدي لهذه الظاهرة وملاحقة مرتكبيها، آملين التعاون من الجميع”.

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