نقيب الأطباء: حالات كورونا ستزيد.. وهذا ما حذّر اللبنانيين منه!

حذّر نقيب الاطباء شرف ابو شرف في حديث لإذاعة صوت لبنان 100.5 من أنّه “غير مطمئن الى الاجراءات المتخذة لمواجهة الكورونا”.

وقال أبو شرف: “واستناداً لما تشهده الدول الاخرى، فان عدد المصابين مرجح للارتفاع في لبنان”.

وأمس، أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل إصابة ثانية بفيروس الكورونا، كانت في الحجر الصحي في مستشفى رفيق الحريري الجامعي، وكانت على متن الطائرة نفسها التي أقلت الإصابة الأولى. في وقت لا يزال أعداد الاشخاص الذين يتم وضعهم في الحجر ليس كبيراً، الاّ أن المعلومات أشارت في هذا السياق، الى أن الأعداد يجب أن تبدأ بالظهور الفعلي بعد نحو 14 يوماً، وهو الموعد الذي يحتاجه الفيروس للظهور.